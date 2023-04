Cette étrange maison-éléphant située dans la périphérie de Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette maison de trois étages en forme d’éléphant est visible en empruntant l’autoroute Novoriazanskoïé qui traverse le village d’Ostrovtsy, dans la région de Moscou (pour les curieux, voici la position géographique exacte). Elle est apparue ici en 2009, en seulement 8 mois, pour prouver que l’on peut aussi construire de robustes maisons en polystyrène. Elle a bénéficié d’une garantie de 300 ans, après quoi elle a été mise en vente.

L’architecte et auteur du projet était Sergueï Kojouro, et le client un certain Alexeï Sorokine, qui possédait dans les années 90 une usine à Astrakhan produisant des blocs de polystyrène. Kojouro a utilisé une boîte de thé indienne en porcelaine et en forme d’animal, qui a été scannée à l’échelle et a servi de base au projet. La maison est donc, en quelque sorte, une grande boîte de thé (d’ailleurs, le projet initial était de construire une maison en forme d’esturgeon plutôt que d’éléphant).

La maison-éléphant n’a pas encore trouvé d’acquéreur. Pour les habitants d’Ostrovtsy, l’étrange bâtisse est l’attraction principale des alentours. Cependant, l’on dit que le voisinage est irrité par cet éléphant, qui regarde toujours par-dessus la clôture. Qu’en pensez-vous ? Ou auriez-vous préféré qu’il s’agisse d’un esturgeon ?

Dans cet autre article, découvrez ce Russe ayant construit un véritable navire de pirate dans son jardin.

