Les critiques culinaires du Gault & Millau débarquent à Moscou

Le guide gastronomique français Gault & Millau s'apprêterait à faire son apparition en Russie, a annoncé le journal économique russe Vedomosti.

La première édition, qui devrait être publiée en version papier et numérique au cours du mois de novembre, recensera 200 à 250 restaurants moscovites ayant reçu une note supérieure à 11 sur 20, seuil minimum du barème pour se voir attribuer l'une de ces fameuses « toques ». Y seront également référencés 25 hôtels de la capitale russe proposant une cuisine raffinée.

Par ailleurs, si la première parution se limitera à Moscou, les éditions ultérieures ont bien l'intention d'élargir leurs horizons et de présenter différentes villes du pays.

Gault & Millau, fondé en 1972, apparaît aujourd'hui comme le principal concurrent du célèbre guide Michelin. Ses critiques culinaires ont d'ores et déjà élaboré des guides dans plus d'une quinzaine de pays, dont l'Autriche, le Japon, l'Australie, l'Allemagne et les Pays-Bas. Souhaitant s'ouvrir sur le monde, outre la Russie, le guide devrait prochainement faire son apparition dans 12 autres pays.

