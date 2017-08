Le Régiment immortel défilera dans plusieurs villes de France

Les villes françaises où défilera le Régiment immortel, initiative russe créée en hommage aux combattants de la Seconde Guerre mondiale, sont de plus en plus nombreuses. Cette année, les descendants de ceux qui ont fait face au nazisme tiendront cette action commémorative à Paris, Strasbourg, Nice, Marseille, Lyon et Montpellier.