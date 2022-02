Auchan note un abandon progressif des sacs plastiques par les consommateurs russes

Alexandre Poliakov/Global Look Press

10%, tel est l’indicateur de baisse du nombre de sacs plastiques vendus par Auchan sur le marché russe en 2021 par rapport à 2020, malgré une croissance des ventes de marchandises, informe la société sur son site.

Selon le géant français de la grande distribution, l’un des leaders de ce secteur en Russie, est en effet observé un net changement dans les comportements de la clientèle. Par exemple, grâce aux alternatives désormais disponibles – sacs en filet, sachets en papier ou encore sacs en tissu –, dans les rayons fruits et légumes des points de vente Auchan à travers le pays, le recours aux sacs plastiques a diminué de 20% par rapport à 2020 et de 35% si comparé avec 2019.

Ces alternatives ont, il est vrai, rencontré un franc succès avec, sur l’année dernière, 6,5 millions de sacs en tissu, 3 millions de sachets en papier et 15 000 sacs en filet écoulés par l’enseigne.

« Bien que nous ne puissions pas savoir quelle a été la raison exacte de la décision de chaque client de ne pas prendre un sac plastique supplémentaire, une partie au moins de ces chiffres est due à l'émergence progressive de modes de consommation responsables, notamment à une discussion croissante sur ce sujet dans les médias et les réseaux sociaux. Auchan Retail Russie continuera à travailler pour offrir plus d'opportunités aux acheteurs soucieux de l'environnement », a à ce propos commenté Evguenia Kozenko, directrice de la communication et de la responsabilité sociale au sein de la filiale russe du groupe.

Pour rappel, après avoir fait son apparition en Russie en 2002, Auchan y compte désormais quelque 311 points de vente de formats divers et regroupant un total de 41 000 employés, ce qui en fait son second marché, après la France.

