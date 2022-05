Cinq milliardaires occidentaux ayant des racines russes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Quelque 83 citoyens russes figurent sur l’édition 2022 de la liste des milliardaires établie par Forbes. Cependant, le classement comprend également quelques grandes fortunes internationales d'origine russe.

Sergey Brin

L'un des fondateurs de Google est né à Moscou en 1973 dans une famille de mathématiciens. La famille de Brin a déménagé aux États-Unis lorsque le futur milliardaire avait six ans. Il ne s'est rendu dans son pays d'origine qu'en 1990, mais l'Union soviétique déclinante ne lui a pas fait forte impression.

Brin a cofondé le moteur de recherche internet Google avec Larry Page. Les deux diplômés de Stanford ont transformé leur startup en l'une des plus grandes entreprises du monde. Il possède désormais la citoyenneté américaine.

Selon la liste de Forbes, Sergey Brin possède une fortune de 107 milliards de dollars, ce qui le place en septième position de ce classement mondial.

Harry Triguboff

Né en 1933 en Chine de parents russes, Triguboff est arrivé en Australie à l'adolescence. Au début des années 1960, il a fondé Meriton, une entreprise de construction qui a révolutionné le marché de l'immobilier à Sydney. Il a été le pionnier du développement des complexes résidentiels et de la vie en appartement dans cette ville, où les maisons individuelles dominaient traditionnellement.

La société Meriton a en effet construit quelque 76 000 appartements sur la côte est de l'Australie. Surnommé « High Rise Harry » (Harry Gratte-Ciel), Triguboff dispose d’une fortune de 12,8 milliards de dollars et occupe la 144e place sur la liste de Forbes.

Bernard Marcus

Le fondateur de Home Depot est né de parents immigrés juifs russes à New York en 1929. Marcus souhaitait devenir médecin mais sa famille ne pouvait payer les frais de scolarité et le jeune homme a donc suivi une formation de pharmacien, pour finalement s'intéresser davantage au côté commercial de l'entreprise.

Après avoir perdu son emploi dans une quincaillerie régionale, Marcus a cofondé Home Depot, une entreprise qui est ultérieurement devenue le plus grand détaillant de produits d'aménagement de la maison aux États-Unis.

La fortune de Marcus est estimée à 8,7 milliards de dollars.

Ralph Lauren

Président exécutif et PDG de l'empire de la mode portant son nom, il est né à New York dans une famille d'immigrants juifs russes. Ses parents sont arrivés aux États-Unis au beau milieu de la guerre civile russe.

Lauren a fait son entrée dans le secteur de la mode en Amérique en créant une entreprise de fabrication de cravates. Par la suite, sa société est devenue l'un des plus grands empires de la mode au monde.

Lauren est venu en Russie pour la première fois de sa vie en 2007. Dans une chronique pour le magazine Vogue, il a alors écrit :

« Alors que je me tenais sur la place Rouge et que les dômes dorés de la cathédrale Saint-Basile scintillaient derrière moi, jetant des regards sur le Kremlin, j'ai eu le souffle coupé. Pour la première fois, j'ai ressenti un lien avec le pays où mes parents sont nés. Les "racines russes" n'étaient pas des mots vides de sens ; ce lien fonctionnait, j'ai expérimenté sa puissance ! Et j'ai été frappé et enchanté par ce sentiment qui était complètement nouveau pour moi ».

Selon Forbes, Lauren possède une fortune de 6,9 milliards de dollars.

Igor Olenicoff

La famille d'Igor Olenicoff a quitté l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale et s'est réfugiée en Iran avant de s'installer définitivement aux États-Unis en 1957.

Diplômé de l'université de Californie du Sud, il a acheté 16 logements et a fondé la société Olen Properties. Son entreprise immobilière s'est ensuite considérablement développée, englobant près de 750 000m² de bureaux et 15 000 unités résidentielles en Californie et dans quatre autres États américains.

En 2007, Olenicoff a plaidé coupable d'avoir menti dans sa déclaration d'impôts et a payé 52 millions de dollars de pénalités pour fraude.

Forbes estime sa fortune à 4,7 milliards de dollars.

