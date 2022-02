L’Union européenne, premier client de l’industrie agroalimentaire russe en 2021

Nikolaï Guyngazov/Global Look Press

Sur l’année 2021, les pays de l’Union européenne ont importé pour 4,7 milliards de dollars de denrées alimentaires russes, soit une hausse de 41% par rapport à 2020, détrônant ainsi la Chine, rapporte RBC, s’appuyant sur les données du centre fédéral Agroexport.

Le géant asiatique a quant à lui vu ses importations en provenance de son voisin du nord baisser de 12%, pour atteindre les 3,5 milliards de dollars. Le pays se retrouve donc rétrogradé à la troisième position du classement, également doublé par la Turquie, affichant une croissance de ses achats agroalimentaires auprès de la Russie de 38%, se portant ainsi à 4,3 milliards de dollars.

Notons que le recul de la Chine à cet égard s’explique par les restrictions imposées à la production halieutique russe suite à la découverte, sur ses emballages, de traces de Covid-19. Ces mesures ont toutefois été levées au début du mois de janvier 2022.

De manière globale, l’année 2021 s’est en réalité avérée record pour l’industrie agroalimentaire russe en matière d’exportations. Ces dernières se sont, en effet, chiffrées à 37,7 milliards de dollars, soit une hausse de 23% en comparaison avec l’année précédente (30,6 milliards), qui avait pourtant déjà connu un niveau historique. Il est toutefois intéressant de noter qu’en termes de volumes, les exportations ont enregistré une baisse, passant de 78,9 millions de tonnes à 71,1.

Pour ce qui est des principales catégories de denrées exportées, il s’agit, tout d’abord, des céréales (11,4 milliards de dollars, +12%), du poisson et fruits de mer (7,3 milliards, +37%) et des matières grasses végétales et animales (près de 7,3 milliards également, +48%).

