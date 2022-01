Nestlé annonce vouloir passer à 100% d’énergie renouvelable pour ses usines de Russie

Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

L’éolien, telle est la solution qu’a décidé de privilégier le suisse Nestlé pour réduire ses rejets de gaz à effet de serre au sein de ses implantations industrielles russes, révèle Interfax, s’appuyant sur un communiqué de l’entreprise.

« Selon les estimations préliminaires, le passage de toutes les usines [Nestlé] de Russie aux sources d'énergie renouvelables entraînera une réduction totale des émissions de CO2 dans l'atmosphère de plus de 80 000 tonnes par an », est-il cité.

En réalité, un site de la compagnie a d’ores et déjà effectué cette transition : celui de Vorsino, dans la région de Kalouga (85 kilomètres au sud-ouest de Moscou). En 2020, ce changement a permis d’y éviter le rejet de quelque 20 500 tonnes de CO₂.

Pour se verdir, le groupe ne compte toutefois pas s’arrêter là et consent à des efforts sur des axes les plus divers afin de voir baisser sa consommation énergétique.

« Pour résoudre le problème du changement climatique, Nestlé Russie accélère ses travaux dans les domaines prioritaires suivants : amélioration de la gamme et de l'emballage des produits, passage aux sources d'énergie renouvelables et aux principes de l'économie circulaire dans la production, soutien aux pratiques d'agriculture régénératrice, amélioration des solutions logistiques et promotion de nouveaux comportements », est-il ainsi précisé.

En réalité, ce géant de l’agroalimentaire ambitionne de faire passer 800 de ses sites de production, bureaux et entrepôts à travers le monde au 100% renouvelable d’ici 2025, de diviser par deux ses émissions à l’horizon 2030 et d’atteindre la neutralité carbone avant 2050.

Pour information, Nestlé dispose, en Russie, de sites de production dans les régions de Kalouga, Vologda, Vladimir, Samara, Krasnodar et Perm, tandis qu’une nouvelle usine est actuellement en cours de construction dans celle de Novossibirsk.

