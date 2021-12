Les échanges commerciaux entre la France et la Russie en hausse de 68% en 2021

Gouvernement de Russie/Global Look Press

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les échanges commerciaux entre la France et la Russie ont connu une forte croissance cette année, a annoncé Maxim Rechetnikov, ministre russe du Développement économique, lors de son déplacement à Paris pour le sommet du Conseil économique, financier, industriel et commercial franco-russe (CEFIC). Ses propos sont relayés par l’agence TASS.

« Notre coopération est très intensive. [Les échanges commerciaux] entre la Russie et la France ont augmenté de 68% [sur les dix premiers mois de l’année]. Cela n'est pas seulement dû à une augmentation du chiffre d'affaires lié à l'exportation de ressources énergétiques, mais aussi, par exemple, à la croissance très active de nos exportations du secteur énergétique hors ressources primaires, qui augmentent également de 2/3 au cours des 10 premiers mois », a-t-il en effet déclaré.

Et de préciser que les investissements d’un pays vers l’autre augmentaient dans les deux sens, tandis que la France s’imposait comme « l’un des principaux investisseurs et le plus gros employeur étranger en Russie ».

À noter que, dans le cadre de sa visite, il a pu aborder avec son homologue Bruno Le Maire différentes questions, parmi lesquelles la coopération en matière d’industrie nucléaire, les projets liés au réchauffement climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la livraison, à la Russie, d’équipement aéronautique.

En suivant ce lien, découvrez quelles sont les entreprises russes affichant la plus haute moyenne de salaires.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.