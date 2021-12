Dans quelles entreprises russes trouve-t-on les salaires les plus élevés?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

261 270 roubles (3 130,75 euros), tel est le salaire moyen touché par les employés de la compagnie gazière Novatek, occupant la première place du classement des sociétés russes offrant les rémunérations les plus élevées au sein du secteur de l’économie réelle du pays, établi par RBC selon les données de 2020.

En deuxième position, l’on trouve Sovkomflot, leader national du transport maritime d'hydrocarbures et affichant un salaire moyen de 254 490 roubles (3 049,50 euros). Viennent ensuite la compagnie de transport aérien de marchandises Volga-Dniepr (237 760 roubles – 2 849 euros), le producteur gazier et pétrolier Arktikgaz (195 390 roubles – 2 341,30 euros), la société pétrolière Zarubezhneft (194 370 roubles – 2 329,10 euros) et Yandex, équivalent russe de Google (170 480 roubles – 2 042,30 euros).

À titre de comparaison, le salaire moyen se portait en Russie à 51 300 roubles (614,60 euros) l’an dernier.

À noter que le classement ne prend toutefois pas en compte les filières russes d’entreprises étrangères, parmi lesquelles certaines pourraient rivaliser à cet égard avec les sociétés locales. Philip Morris International se positionnerait en effet au quatrième rang (208 780 roubles – 2 501,10 euros), tandis que Japan Tobacco International arriverait sixième (193 760 roubles – 2 321,80 euros), Procter & Gamble – septième (193 710 roubles – 2 321,20 euros), Samsung – huitième (187 930 roubles – 2 251,90 euros) et Mars – neuvième (187 850 roubles – 2 251 euros).

Parmi les entreprises de pays francophones, l’on retrouve Nestlé (Suisse, 98 100 roubles – 1 175,50 euros), qui serait ainsi 45e, Danone – 52e (France, 88 670 roubles – 1 062,50 euros), Leroy Merlin – 83e (France, 64 810 roubles – 776,60 euros), ainsi qu’Auchan – 120e (France, 43 430 roubles – 520,40 euros)

