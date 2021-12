Très prisées durant la pandémie, les maisons individuelles en Russie voient leurs prix grimper

Toutes les régions ne sont néanmoins pas logées à la même enseigne, la Sibérie et le littoral de la mer Noire affichant les plus fortes hausses.

5,14 millions de roubles (61 507 euros), tel est désormais le prix moyen d’une maison individuelle en Russie en ce mois de décembre 2021, informe suite à une étude Mir Kvartir, site spécialisé dans l’immobilier.

Or, ce montant s’avère de 13% supérieur à ce qu’il était il y a un an, et 15,7% plus élevé qu’en 2019. Une hausse qualifiée de record et s’expliquant, selon les analystes, par la pandémie, les citadins ayant été nombreux à avoir nourri le désir de trouver refuge à la campagne, mais aussi par la croissance des prix des appartements ainsi que des matériaux de construction.

À noter que tous les territoires ne sont toutefois pas touchés de la même façon. Ainsi, les régions russes ayant connu les plus fortes envolées des prix sont celles de Krasnodar (+42,6%, pour un prix moyen de 12,30 millions de roubles – 147 205 euros), de l’Amour (+39,6%, 4,04 millions de roubles – 48 423 euros), les Républiques du Touva (+39,5%, 4,05 millions de roubles – 48 496 euros) et de Khakassie (+35,5%, 3,23 millions de roubles – 38 712 euros), la région de Tomsk (+31,2%, 4,53 millions de roubles – 54 287 euros) et la République de l’Altaï (+30,6%, 3,78 millions de roubles – 45 262 euros), toutes situées en Sibérie, à l’exception de la première, bordée par la mer Noire et appréciée pour son agréable climat.

Au contraire, n’ont enregistré qu’une faible hausse, voire une baisse, le district autonome de Nénétsie (-7,2%, 5,59 millions de roubles – 66 966 euros), la République de Kabardino-Balkarie (-0,5%, 4,97 millions de roubles – 59 444 euros), les régions de Tver (+2,1%, 4,21 millions de roubles – 50 412 euros), de Saratov (+3%, 3,39 millions de roubles – 40 622 euros), de Pskov (+3,7%, 2,82 millions de roubles – 33 772 euros), et la République de Tchouvachie (+3,8%, 2,44 millions de roubles – 29 210 euros).

Toutefois, en matière de chiffres bruts, les lieux les plus onéreux sont, sans grand surprise, Moscou (prix moyen de 21,02 millions de roubles – 251 670 euros, +10,6%), Saint-Pétersbourg (17,81 millions de roubles – 213 213 euros, +11%), la région de Moscou (15,38 millions d’euros – 184 111 euros, +8,2%), celle de Krasnodar (12,30 millions de roubles – 147 205 euros, +42,6%), Sébastopol (11,21 millions de roubles – 134 153 euros, +17,7%) et la République de Crimée (11,02 millions de roubles – 131 970 euros, +8,5%), soit les deux capitales ainsi que le pourtour de la mer Noire.

Enfin, les plus accessibles s’avèrent être les régions de Kourgan (1,81 million de roubles – 21 713 euros, +14,2%) et de Kemerovo (2,08 millions de roubles – 24 871 euros, +8,4%), les Républiques de Mordovie (2,43 millions de roubles – 29 055 euros, +6,4%) et de Tchouvachie (2,44 millions de roubles – 29 210 euros +3,8%), ainsi que la région autonome juive (2,56 millions de roubles – 30 604 euros, +11,7%).

