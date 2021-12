La France, deuxième investisseur étranger à Moscou au premier semestre 2021

Konstantin Kokochkine/Russian Look/Global Look Press

La France figure à une marche de la tête du classement des principaux investisseurs étrangers dans l’économie moscovite au cours des six premiers mois de l’année en cours, relate le site de la mairie.

« Les investisseurs étrangers manifestent un intérêt soutenu pour Moscou. Aujourd'hui, la capitale représente la moitié de tous les investissements étrangers cumulés en Russie. Ainsi, les investisseurs d’Allemagne ont investi 8,7 milliards de dollars dans l'économie de la ville, la France – 4,9 milliards, la Finlande – 4,3 milliards, les États-Unis – 3,7 milliards, l'Italie – 3,6 milliards », précise en effet Vladimir Efimov, adjoint au maire en charge de la politique économique et les relations patrimoniales et foncières, s’appuyant sur les données de la Banque centrale et cité dans le communiqué.

À noter que sur cette période, le total cumulé des investissements directs étrangers à Moscou a crû de 7% pour atteindre les 268,5 milliards de dollars.

Parmi les pays participant le plus à ce dynamisme économique de la capitale russe, une place importante est en outre occupée par l’Asie, puisque, toujours sur le premier semestre, Singapour y a investi 2,2 milliards de dollars, le Japon – près de 2 milliards, le Kazakhstan – 1,6 milliard, la Corée du Sud – 970 millions et la Chine – 907 millions.

