Peugeot Motocycles fait en grande pompe ses premiers pas sur le marché russe

Le 28 septembre, Peugeot Motocycles a procédé à l’inauguration simultanée de ses trois premiers magasins amiraux internationaux, l’un en France (Paris), l’autre en Chine (Pékin), et le troisième… en Russie, informe la revue Expert.

Dévoilée au sein de l’ancienne manufacture textile Triokhgornaïa, reconvertie en l’un des espaces commerciaux les plus branchés de Moscou, cette boutique ne s’avère être que le point de départ des ambitions locales de la marque, d’ores et déjà représentée dans près de 60 pays, mais jusque-là absente de celui des tsars.

« Cette ouverture marque également le début de notre coopération avec Quattro Motors Rus, le distributeur officiel de Peugeot Motocycles chargé du développement de la marque en Russie, a en effet déclaré Costantino Balco Bertone Di Sambuy, PDG de la société. Le marché russe est synonyme de positionnement premium, il correspond parfaitement à notre volonté de développer notre production et notre marque dans un esprit d'exclusivité et de prestige. Notre objectif est de faire de Peugeot Motocycles un véritable leader sur le marché russe de la moto. La première ouverture du magasin amiral à Moscou sera donc suivie par d'autres inaugurations dans les villes les plus stratégiques de Russie, comme Saint-Pétersbourg et Sotchi ».

Pour le moment, la gamme du constructeur ne se décline en Russie qu’en deux modèles : le Peugeot Metropolis, à trois roues, et le Peugeot Django, scooter au style « néo-rétro ». D’autres véhicules seront toutefois amenés à compléter le catalogue de cette compagnie fondée en 1898.

Dans cet autre article, nous vous proposions un gros plan sur l’Ural, moto soviétique que l’on achète partout sauf en Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.