Peugeot affiche une insolente croissance de 163% de ses ventes en Russie

Imago./Global Look Press

Le constructeur automobile français Peugeot a enregistré, à l’issue des six premiers mois de l’année en cours, une hausse spectaculaire de ses ventes en Russie, informe le portail Car.ru.

La société y a en effet écoulé ce semestre quelque 4 128 véhicules, soit 163% de plus que sur la même période l’an dernier. Si 2020, fortement marquée par la pandémie, s’était, il est vrai, avérée être une année creuse pour le secteur automobile, ces chiffres se révèlent toutefois importants même en comparaison avec les bilans précédents. Par exemple, sur l’ensemble de l’année 2019, la marque n’avait été choisie que par 3 257 clients russes, rappelle l’agence Regnum, s’appuyant sur les données de l’Association du business européen. En 2018 et 2017, ce nombre se portait respectivement à 5 514 et 4 931, apprend-on d’une publication d’Autopeople.

Les chiffres actuels demeurent néanmoins bien en deçà des 44 420 et 44 310 ventes totalisées en 2011 et 2010 respectivement.

En 2021, les modèles les plus plébiscités par les automobilistes locaux sont par conséquent le Peugeot Traveller (1 248 unités vendues entre janvier et juin, +111% par rapport à la même période l’an passé), l’Expert (845 unités, +204%), et le Boxter (668 unités, +126%).

