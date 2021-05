Le groupe Renault augmente à 30% sa part sur le marché automobile russe

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 2020, la part de marché du groupe Renault en Russie a crû de 1,2%, pour atteindre les 30,1%, a révélé Vladimir Efimov, adjoint au maire de Moscou en charge de la politique économique et du foncier, cité par le site spécialisé Vesti Avto.

La société française, représentée dans le pays tant par sa propre marque que par AvtoVAZ, constructeur à l’origine de la célèbre LADA, dont elle est l’actionnaire unique aux côtés de l’entreprise étatique Rostec, apparait ainsi comme le leader du marché automobile local.

Pour rappel, la marque Renault dispose depuis 16 ans déjà d’un site de production à Moscou, où sont actuellement assemblés les modèles Arkana, Kaptur, Duster et Nissan Terrano. Près de 400 véhicules y sont fabriqués chaque jour.

« La direction de la ville apporte une aide précieuse aux sociétés et aux entreprises industrielles dans la préparation et la mise en œuvre de projets d'infrastructure à grande échelle, la création de nouveaux sites de production et la recherche de nouvelles possibilités de croissance », a à ce propos déclaré Nicolas Maure, directeur de Renault pour la Russie et la CEI (propos retraduits du russe).

Dans cet autre article, nous vous présentions les cinq meilleurs véhicules russes de tous les temps.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.