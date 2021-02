Renault dévoile l’Arkana Pulse, modèle en édition limitée pour le marché russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La filiale russe du constructeur français a procédé à la présentation d’un nouveau modèle proposé aux automobilistes locaux, fait état le site officiel du groupe. Baptisé Pulse, il apparaît comme une modification plus dynamique de l’Arkana originel.

Ce véhicule arbore en effet une allure plus sportive, notamment grâce à son antenne en forme d’aileron de requin, mais aussi à son pavillon qui, à l’instar d’autres éléments de la carrosserie, est ici revisité en noir. Un dynamisme se reflétant également dans son intérieur, imaginé totalement en noir avec quelques notes de rouge, et ce, avec utilisation de nouveaux matériaux. En termes de couleurs, l’Arkana Pulse est proposé en bleu métallique, blanc, rouge, argenté, gris foncé et noir.

Côté technique, ce modèle est équipé d’un compresseur turbo ТСе150 combiné à une boîte de transmission CVT X-tronic, et est disponible tant en deux qu’en quatre roues motrices.

En matière de gadgets, les acquéreurs de cette voiture pourront bénéficier du tableau de contrôle des régimes de conduite Multi-sense, du système multimédia Easy Link avec écran tactile 8 pouces et caméra de recul, ou encore de dispositifs de réglage du climat interne et de désembuage de n’importe quelle vitre. Sans oublier le système audio Bose, ainsi que les airbags prévus pour l’ensemble des sièges.

Proposé à l’achat tant chez les centres concessionnaires du pays que sur le showroom en ligne de Renault, ce SUV-coupé est accessible au prix de 1,65 million de roubles (18 520 euros) pour sa version deux roues motrices et de 1,73 million de roubles (17 420 euros) pour son alternative 4x4.

Pour rappel, l’Arkana, conçu spécifiquement pour le marché russe, a été dévoilé en mai 2019.

