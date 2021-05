Deux villes russes dans le Top-10 du classement de la hausse du prix pour l’immobilier de luxe

Russia Beyond

À l’issue du premier trimestre de l’année 2021, deux villes russes – Moscou et Saint-Pétersbourg – se sont retrouvées dans le Top-10 des plus importants marchés mondiaux de l’immobilier de luxe en termes du rythme de la croissance des prix, informe le journal RBC, qui se base sur les données de The Knight Frank Prime Global Cities Index.

Si Moscou se tient en huitième position – l’augmentation moyenne du prix sur les logements d’élite constitue 12,4% au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de l’année précédente – Saint-Pet’ se classe sixième avec une augmentation de 13,4%.

Il y a encore une année, la capitale russe figurait au 11e rang (4,2%) et la « Venise du Nord » au 43e.

Ce sont Shenzhen (Chine) avec 18,9%, Shanghai (16,3%) et Canton (16,2%) qui arrivent en tête, suivies de Vancouver (15,2%) et de Séoul (14,8%).

Zurich arrive 17e (7,2%), Monaco 31e (0,0) et Paris 45e (-3,7%).

