Le Groupe Renault en Russie a son nouveau directeur général

À partir du 1er mai prochain, Nicolas Maure, actuellement directeur du Turnaround et membre du Board of Management (BoM), occupera le poste de directeur général des opérations du Groupe Renault en Russie et dans les pays de la CEI, informe le service de presse de la marque au losange.

« En Russie, aujourd’hui deuxième marché du Groupe en volumes de production et de ventes avec les marques Renault et LADA, la Renaulution est en marche. Nous nous concentrons sur la création de valeur et le développement de synergies au bénéfice de nos marques. Face à ce défi, l’expérience de Nicolas Maure et sa connaissance du territoire Russie et CEI seront un atout », commente cette designation Luca de Meo, CEO du Groupe Renault.

Diplômé de l’École Centrale de Paris et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Nicolas Maure est entré chez Renault en 2000 comme directeur des achats de la division pièces et accessoires avant d’enchaîner différents postes au sein de la société, devenant notamment directeur général du Groupe Renault Roumanie, président-directeur général d’Automobile Dacia S.A et, en 2018, directeur des opérations du Groupe Renault dans la région Eurasie.

