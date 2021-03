Hypermarché doté de courts de tennis: Decathlon à la conquête de la «capitale» sportive de Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le français Decathlon investira quelque 800 millions de roubles (plus de 9 millions d’euros) dans le lancement d’un nouvel hypermarché à Sotchi, capitale des Jeux olympiques d’hiver 2014, informe la chaîne de télévision régionale Kouban 24. Le projet a été évoqué le 16 mars par le gouverneur de la région de Krasnodar et le directeur général de la firme française en Russie.

Présent dans la région depuis 11 ans, Decathlon a déjà investi dans l’économie locale près d’un milliard de roubles (plus de 11 millions d’euros) et le nouveau projet, qui doit être finalisé en 2022, est censé créer 55 nouveaux postes dans la ville.

D’une superficie de 5 000 m², le nouvel hypermarché comprendra des courts de tennis et des tapis de course où les clients pourront faire du sport et tester les produits de la marque, a expliqué Jeremy Angelard, qui a rappelé que la région et la ville étaient sportives et que la société voulait aider les gens à développer davantage leurs compétences.

Decathlon a ouvert son premier magasin en Russie en 2006. À ce jour, rien que Moscou et sa région comptent 20 commerces de la marque. La région de Krasnodar en dénombre pour le moment quatre.

Dans cet autre article, nous vous présentions l’Arkana Pulse, modèle en édition limitée de Renault pour le marché russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.