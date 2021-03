Danone lance la production de laits végétaux en Russie

Russia Beyond

Danone, l’un des leaders du marché russe des produits laitiers, lance la production de boissons végétales en Russie, et ce, sous la marque Alpro, informe l’agence d’information russe Interfax.

« Des boissons à l’avoine, amande et noix de coco Alpro seront produites dans la région de Krasnodar », dans le Sud de la Russie, informe l’agence.

Le marché des analogues végétaux du lait ne cesse de croître dans le pays, révèlent les résultats de la compagnie Nielsen, rendus publics par le journal Kommersant. Ainsi, entre août 2019 et juillet 2020, les ventes de ce type de boissons ont augmenté de 51%.

Pour le moment, le leader du marché est la marque Nemoloko, de la compagnie Sady Pridonya, qui dit occuper 75% des parts.

