La Russie, deuxième pays du Groupe Renault en volume de ventes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au cours de 2020, cette année marquée par la pandémie qui a conduit à un recul du marché automobile de 14,2%, les ventes mondiales du Groupe Renault ont baissé de 21,3% pour s’établir à 2 949 849 véhicules, informe le constructeur français en annonçant ses résultats commerciaux.

En Europe, ses ventes se sont élevées à 1 443 917 unités, soit une baisse de 25,8 % alors que le marché a connu un recul de 23,6 %. En dehors du Vieux continent, les ventes du Groupe sont en recul de 16,5 %, « impactées principalement par la baisse des ventes au Brésil (-45 %) ».

Cependant, en Russie, deuxième pays du Groupe en volume de ventes, il est leader avec une part de marché de 30,1 %, en hausse de 1,2 point. « Les ventes baissent de 5,5 % sur un marché en recul de 9,2 % ».

Les résultats de LADA, marque russe dont l'actionnaire unique est la joint-venture créée par l’alliance Renault-Nissan et Rostec, n’y sont pas pour rien : Granta et Vesta demeurent les deux véhicules les plus vendus en Russie et la marque reste le leader du marché – 24,5% de part.

La marque Renault a pour sa part cédé 0,2 point du marché et en détient 8%.

Dans cet autre article, nous vous expliquions l’obsession des Russes pour la Lada.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.