Auchan Russie change à nouveau son directeur général

Russia Beyond

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’Allemand Johannes Tholey, qui était entré en fonction, en novembre 2019, au poste de directeur général d’Auchan Russie, quitte l’entreprise, informe le journal RBC, précisant qu’à partir du 1er février cette mission sera confiée à l’ancien directeur du format « supermarchés » de l’enseigne, Ivan Martinovitch.

« Martinovicth connaît parfaitement la compagnie et le marché russe où il travaille depuis 15 ans. Les bons résultats affichés par les supermarchés, dans un contexte économique difficile et de concurrence, ont démontré sa capacité à stimuler les ventes et à augmenter les parts du marché », a déclaré le service de presse cité par le journal.

La compagnie a en outre espéré que ce changement lui donne une « nouvelle impulsion pour retrouver sa place parmi les leaders du marché ».

Lire aussi : En Russie, Wildberries devance Auchan et Leroy Merlin dans le Top 10 des grands distributeurs

Avant que M. Martinovitch n’entre en fonction, c’est la directrice financière Anne-Pascale Charles qui effectuera l’intérim.

Au cours de ces dernières années, Auchan a en quelque sorte cédé ses positions en Russie. Ainsi, selon les données de la compagnie de consulting INFOLine, si en 2016 il détenait 2,9% des parts du marché, en 2019 ce taux est retombé à 1,5%.

Johannes Tholey quitte l’entreprise pour des raisons personnelles, est-il expliqué. Pour rappel, c’est sous son exercice que la chaîne allemande de supermarchés Globus, qu’il avait intégrée en 1987, était parvenue à se hisser parmi les principaux acteurs du marché russe. En outre, il a occupé le poste de directeur commercial du plus grand groupe de commerce de détail en Russie, X5 Retail Group.

Dans cet autre article, nous vous dressons le portrait de trois étrangers dont le business en Russie se montre florissant.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.