Les clés d’une réussite business en Russie: Simon Delaunay, cofondateur de Put-in Tours

Dans sa série «Parole de dirigeant à l’international», Antoine Leygonie-Fialko, fondateur de la société Cadran et consultant auprès des entrepreneurs souhaitant se développer à l’étranger, s’entretient avec des hommes et femmes d’affaires parvenus à pénétrer avec succès le marché russe. Il donne cette fois la parole à Simon Delaunay, à l’origine de Put-in Tours, agence proposant, aux étrangers et depuis 2018, d’originales excursions à Saint-Pétersbourg et Moscou à bord de minivans soviétiques.