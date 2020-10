En Russie, Wildberries devance Auchan et Leroy Merlin dans le Top 10 des grands distributeurs

Russia Beyond

Entré l’année dernière dans le Top 10 des grands distributeurs du pays, Wildberries, ce détaillant russe en ligne, y occupe la septième position en termes de revenus à l’issue du premier semestre 2020, a fait savoir le directeur général de l’agence analytique InfoLine Ivan Fediakov, cité par l’agence Prime.

C’est X5 Retail Group, qui gère plusieurs réseaux commerciaux, dont les supermarchés « Perekrestok » qui domine le classement. Viennent ensuite Magnit et DKBR qui gère entre autres la chaine de magasins d'alcool Krasnoïé et Beloïé (Le Rouge et Le Blanc).

Leroy Merlin, Auchan et Metro closent le Top 10.

Selon les données d’InfoLine, la part de X5 sur le marché du détail constitue 8,6% à l’issue de la période janvier-juillet, celle de Magnit 6,8%. Wildberries et Leroy Merlin, toujours d’après ces mêmes évaluations, représentent chacun 1,3% du marché et Auchan en détient 1%.

Wildberries est un site de vente en ligne d’une large gamme d’articles, allant des vêtements aux produits ménagers, opérant en Russie, en Biélorussie, au Kazakhstan, en Arménie et au Kirghizstan. En 2020, les ventes ont été lancées en Pologne et en Slovaquie. Tatiana Bakaltchouk, la co-fondatrice et propriétaire de Wildberries, est la deuxième femme russe détentrice d’une fortune supérieure à 1 milliard de dollars, d’après Forbes.

