La Russie et la France réitèrent leurs désirs de coopération économique renforcée

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 15 décembre, s’est tenue une réunion, en visioconférence, du Conseil économique, financier, industriel et commercial franco-russe (CEFIC), informe le communiqué de presse rédigé à l’issue de ce sommet. Y ont participé Maxim Rechetnikov, ministre russe de l’Économie, ainsi que son homologue français, Bruno Le Maire.

En dépit de la difficile conjoncture actuelle, meurtrie par la pandémie, les deux représentants ont assuré leur attachement au développement des relations économiques et partenariats bilatéraux, y compris d’ailleurs en matière de lutte contre la Covid-19.

Rechetnikov a en outre rappelé que l’Hexagone demeurait l’un des principaux investisseurs étrangers en Russie et le plus important employeur étranger dans le pays. En termes de perspectives, il a souligné l’aspect crucial de la diversification de la coopération entre les deux nations, pour qu’elle s’étende notamment à l’économie du numérique, au développement durable, à l’hydrogène, ou encore au secteur de la santé.

De son côté, Bruno Le Maire a rappelé que 2021 serait l’Année croisée franco-russe de la coopération interrégionale et a exprimé son souhait de soutenir les initiatives entreprises dans ce cadre.

« Je me réjouis de ce premier échange avec mon homologue russe Maxim Rechetnikov lors du Conseil économique, financier, industriel et commercial franco-russe (CEFIC). L'objectif ? Relancer les relations économiques et politiques fortes entre la France et la Russie, même en temps de crise », a ultérieurement tweeté le chef de Bercy.

Dans cet autre article, nous vous expliquions comment la Russie s’est hissée au rang de leader mondial du gaz.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.