Le français Lidea lance en mode test son usine de semences en Russie

Lidea, l’un des leaders du marché européen de semences, a lancé en mode test son usine à Pavlosvk, dans la région russe de Voronej (Sud-Ouest), informe le site APK-Inform, se référant au service de presse de l’administration locale.

La construction de l’entreprise a débuté en septembre et la réalisation de la première phase du projet est prévue en 2020-2023, est-il précisé. La deuxième phase, au cours de laquelle devrait être doublée la capacité de production, est fixée aux années 2024-2026.

Dans un premier temps, il est prévu d’y produire jusqu’à 10 000 tonnes de semences, dont celles de tournesol et de maïs, par an pour le marché local, mais aussi à destination de la Biélorussie et du Kazakhstan.

