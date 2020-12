L’abandon de l’argent liquide par les Russes se poursuit

Andreï Arkoucha/Global Look Press

39%, telle est la proportion des Russes à ne plus se servir que de leur carte bancaire pour les paiements, délaissant ainsi la monnaie sonnante et trébuchante, rapporte RIA Novosti, s’appuyant sur les propos d’Alexandre Vediakhine, premier directeur adjoint de Sber (anciennement Sberbank), plus important établissement bancaire du pays. Un phénomène accentué par la situation sanitaire.

« La part de clients absolument sans liquide – qui utilisent une carte bancaire, mais ne retirent pas d’argent au distributeur au cours du mois – croît de manière stable. Actuellement elle s’élève à 39%, soit 5% de plus qu’avant la pandémie », a-t-il en effet déclaré à l’agence de presse.

Et d’ajouter que la Russie s’impose d’ores et déjà comme l’un des leaders mondiaux en matière de pénétration de la technologie financière et de la rapidité d’essor des paiements dématérialisés.

Ainsi, selon lui, si 85% des clients de Sber se servent de leur carte pour payer, et non pas uniquement pour retirer de l’argent, 64 millions de personnes utilisent l’application mobile du groupe, sur laquelle est offerte la possibilité de réaliser en un instant une transaction financière.

De son côté, la Banque centrale de Russie a affirmé qu’au second trimestre 2020, la proportion de paiements dématérialisés dans le commerce de détail constituait 69%, soit 5% de plus qu’au trimestre précédent.

