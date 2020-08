Le chocolatier français Patrick Roger inaugure sa boutique à Moscou

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 21 août, la première boutique russe du chocolatier Patrick Roger a ouvert ses portes à Moscou, a fait savoir ce meilleur ouvrier de France sur son compte Instagram. Il s’agit de son deuxième point de vente directe à l’étranger.

« Entamons une nouvelle aventure, bienvenue à Patrick Roger Moscow », s’est-il en effet exclamé en légende de sa publication.

Ce magasin, situé dans le hub commercial The Outlet Moscow, en bordure de la capitale, se voulait à l’image de son initiateur, qui se distingue également par ses talents de sculpteur. Les formes adoptées pour l’intérieur sont ainsi des plus fantaisistes, mais toujours raffinées et pleine de clins d’œil aux spécificités de la Russie, telles que l’amour des fleurs et la conquête spatiale.

Jouissant de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la chocolaterie, Patrick Roger ne tardera probablement pas à séduire les papilles moscovites.

