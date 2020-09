Vers la localisation de la production de boissons végétales en Russie pour Danone?

Russia Beyond

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Danone, l’un des leaders des produits laitiers et de l’alimentation pour enfants sur le marché russe, pourrait localiser sur le sol de ce pays sa production de boissons végétales de la gamme Alpro, écrit le journal Kommersant, se référant à la présentation interne de la compagnie portée à sa connaissance. En outre, une source au sein des fournisseurs de produits alimentaires a confirmé à l’édition avoir eu vent de tels projets.

Pour le moment, Danone vend en Russie des boissons Alpro – dont celles à base d'avoine, de soja, de riz – produites en Europe. Les documents consultés par l’édition indiquent que les fonds nécessaires pour la ligne de production d’une capacité de 10 000 tonnes de produits par an sont évalués à 260 millions de roubles (2,8 millions d’euros environ) au cours de la première année. Toutefois, il est tout de même indiqué que les données peuvent être obsolètes ou modifiées. Sollicitée par le journal, Danone a refusé de commenter.

Comme le précise Kommersant, la consommation des analogues végétaux du lait va croissant en Russie et, pour l’année prochaine, le volume du marché est évalué à 4 milliards de roubles (44,5 millions d’euros).

Pour rappel, le portefeuille de marques que détient Danone en Russie comprend Prostokvashino, Activia, Tioma etc. La société fournit également de l'eau Evian, Volvic et Badoit. En 2019, le chiffre d'affaires de la compagnie en Russie a augmenté de 46,39%, s’élevant à 86,66 milliards de roubles (963 millions d’euros selon les cours de change actuels). Le bénéfice net a toutefois diminué de 5,4%, à 6,33 milliards de roubles sur un an, d’après les données de SPARK-Interfax.

Dans cet autre article, nous vous annoncions le début de l’exportation, par Renault et vers la CEI, du nouveau Kaptur assemblé en Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.