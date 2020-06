Kuhn pose les fondations de sa première usine en Russie

Andreï Manziouk, directeur général de Kuhn pour le marché russe (à droite), et Alexandre Goussev, gouverneur de la région de Voronej (à gauche), lors de la cérémonie

En fin de semaine dernière, près de Voronej (470 kilomètres au sud de Moscou), l’entreprise française Kuhn, filiale du suisse Bucher Industries, a, lors d’une cérémonie, posé les premières briques d’un futur site de production, son premier dans le pays, apprend-on sur le site du gouvernement régional.

Située dans le district de Ramon, au nord de cette ville d’un million d’habitants, l’usine devrait être inaugurée en septembre 2021 et y seront alors assemblées diverses machines agricoles. Au total, la capacité de fabrication s’y portera à 500 engins par an, tandis que le site comprendra un entrepôt pour la marchandise produite de 7 000m², un autre pour les pièces détachées, un centre de formation, un showroom, ainsi qu’un polygone d’essai et de démonstration.

Ce projet, qui devrait à terme bénéficier d’un investissement de quelque 3 milliards de roubles (38,5 millions d’euros), profitera en réalité grandement aux environs, puisqu’en plus d’accueillir en son sein, pour des stages ou sur contrat, des étudiants des instituts agricoles voisins, l’entreprise a d’ores et déjà signé un accord avec la région visant à proposer aux professionnels locaux les meilleurs tarifs sur la gamme Kuhn. Une collaboration qui permettra en conséquence une modernisation de l’appareil de production local.

« Malgré toutes les difficultés des derniers mois, nous voyons que l’activité économique sur le territoire de la région se rétablit et croît. Cela nous permet de faire des prévisions optimistes quant au développement de la région dans un futur proche. Le gouvernement régional a toujours accordé beaucoup d’attention à l’activité d’investissement, à la création d’un climat d’investissement favorable », a durant la cérémonie ainsi déclaré Alexandre Goussev, gouverneur de la région de Voronej.

