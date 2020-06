Leroy Merlin prévoit d’inaugurer une dizaine de nouveaux magasins en Russie cette année

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Malgré les difficultés économiques auxquelles le monde se retrouve confronté en raison de la pandémie de Covid-19, le géant français du bricolage Leroy Merlin tient à maintenir le cap et à poursuivre son développement en Russie, notamment par le biais de l’ouverture de nouveaux points de vente, informe le portail Retail.ru, citant les propos de Vera Boïarkova, directrice en ressources humaines de la société sur ce marché.

« La compagnie n’affaiblit pas ses rythmes d’expansion. Cette année nous ambitionnons d’inaugurer 10-11 nouveaux magasins. Bien entendu, la crise a apporté ses correctifs et il est possible que nous changions le format des magasins et que nous testions de nouvelles approches, mais nous sommes déterminés à nous développer et ne changeons pas notre stratégie », a-t-elle déclaré lors d’une conférence en ligne organisée par Retail.ru.

Et de préciser que le confinement n’avait pas eu un effet paralytique sur la chaîne, puisque près de 2 000 nouveaux employés y ont été recrutés et un nouveau magasin ouvert dans la ville de Belgorod. De plus, si plusieurs sites physiques du groupe ont dû temporairement fermer leurs portes, Leroy Merlin a initié le développement de ses ventes en ligne, tandis que de nombreux employés ont acquis de nouvelles compétences en lien avec cette situation inhabituelle. Une digitalisation que la firme envisage de poursuivre même après la pandémie et qui se manifeste par la pratique pérenne et croissante du télétravail au sein de son personnel.

Pour rappel, présent depuis 2004 sur ce marché, Leroy Merlin possède actuellement 105 magasins en Russie et est présent dans 61 villes du pays. Le groupe s’y impose comme le leader du secteur.

