En Russie, Auchan se dote d’un poste de directeur des ventes

Alors que Les Échos évoquent une baisse assez significative du chiffre d’affaires d’Auchan Russie dans le contexte de la pandémie et que le journal russe Kommersant mentionne un déclin de la fréquentation des commerces au début du mois de mai, New Retail rapporte la création, par le numéro un des compagnies étrangères en Russie, d’un poste de directeur de ventes.

Depuis le 1er juin 2020, Sergueï Kouropatov occupe le poste de directeur des ventes chez Auchan Russie, informe New Retail qui précise, en se référant à un représentant de la compagnie, qu’il s’agit d’un nouveau poste au sein de cette société.

Riche de 14 ans d’expérience chez la chaîne d’hypermarchés Globus, il y a évolué du poste de gérant à celui de directeur des ventes. Juste avant d’arriver chez Auchan Russie, il a également été directeur exécutif chez Selgros Russie.

Conjointement avec les membres de la direction générale, il aura, entre autres, pour tâches principales chez Auchan la conception et la mise en place de la nouvelle structure du département des ventes, la composition d’une gamme attrayante en prenant en compte les nouvelles tendances et le changement de la demande, l’amélioration de l’efficacité des ventes des magasins de l’enseigne de tous les formats.

Pour rappel, à l’issue de l’année 2019, Auchan a occupé en Russie la première ligne du classement des compagnies étrangères implantées dans le pays, selon le magazine Forbes. L’enseigne de grande distribution française culmine le sommet de ce palmarès pour la cinquième année consécutive.

Cependant, si en 2018 ce géant était le numéro 3 du secteur en Russie, la compagnie analytique INFOLine le classait en février 2020 au 5e rang, précisant que d’après ses évaluations préliminaires les revenus de la compagnie en Russie avaient baissé de 13% à l’issue de 2019.

Or, d’après la publication parue le 26 mai chez Les Échos, dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et du confinement mis en place en Russie, le chiffre d’affaires local d’Auchan a baissé de 25% en avril par rapport à l’an dernier et de 17% en mai. Le journal se base sur les documents internes de la société qu’il précise avoir pu consulter.

Pour sa part, le journal russe Kommersant évoque, en se référant à des copies de documents dont il a pu se procurer, que du 1er au 19 mai, la fréquentation a chuté de 2,4 à 37,5% en fonction de la ville et du format de magasin de la marque en question. La dynamique inverse au cours du premier trimestre de l’année en cours a pourtant été enregistrée chez des acteurs du marché du détail tels que Lenta, O’Key et Magnit, précise à l’édition le directeur général d’INFOLine Mikhaïl Bourmistrov. Cependant, explique-t-il, à l’issue du mois de mai, la plupart des compagnies afficheront une dynamique négative.

