«Arrêtons le MACARONOvirus»: en Russie, Auchan tente de raisonner ses clients face à la pandémie

Constatant une ruée des clients vers les grandes surfaces dans le but de faire des provisions pour affronter la pandémie et un éventuel confinement, Auchan Russie se veut rassurant.

"Pour une consommation raisonnée" Auchan Russie

Sur les réseaux sociaux, le groupe, se disant à l’abri de toute pénurie, a en effet publié différentes photographies présentant ses employés brandissant des pancartes aux messages appelant à faire preuve de rationalité.

"Arrêtons le MACARONOvirus" Auchan Russie

On peut ainsi y lire des slogans tels que « Nous avons des produits frais » et « Arrêtons le MACARONOvirus ».

"On a des produits frais" Auchan Russie

En légende, la société a par ailleurs noté : « Combien de temps faudra-t-il pour manger 10 kilos de sarrasin ? Et de riz ? Et qu’en est-il du sel et du sucre ? Nous sommes pour la consommation raisonnée ! Et vous ? ».

Une initiative ayant suscité des réactions diverses, allant de la critique à l’éloge, en passant par la plaisanterie. Ainsi, tandis que certains accusent la chaîne de laisser délibérément certains rayons vides pour créer un sentiment de pénurie (ce que l’entreprise dément, invoquant simplement des difficultés de remplissage à temps des rayons face à la forte demande), d’autres applaudissent, déclarant vouloir même venir travailler au sein de ses points de vente.

"On ne vivra pas seulement d'une céréale" Auchan Russie

« Classe ! À bas le sarrasinvirus ! », s’exclame par exemple l’utilisatrice lana35dokvet.

« Pourquoi vous philosophez ?! Vous ne savez donc pas qu’une cuillère de sarrasin bouilli dans la joue gauche et une cuillère de sel dans la joue droite (garder 30 minutes toutes les 5 heures) tuent tous les virus connus par la science ? Et aussi, si on s’allonge en posant sur son front un paquet de sarrasin tout juste cuit, alors les carries et hémorroïdes disparaissent ! », ironise de son côté evgeniykoster.

"Fais tomber la couronne [korona en russe, comme le début de "coronavirus"] du sarrasin" Auchan Russie

