Forbes place Sharapova en tête des sportifs russes les mieux payés de la décennie

Six joueurs de hockey, deux footballeurs, un joueur de basket et l’ex-numéro 1 mondiale du tennis Maria Sharapova, qui vient d’annoncer la fin de sa carrière sportive – ainsi se présente le Top-10, établi par le magazine Forbes, des athlètes russes les mieux rémunérés de la décennie. D’ailleurs, l’unique représentante de la gent féminine y figurant culmine la liste avec 197,8 millions de dollars gagnés en dix ans.

D’après les évaluations de la version américaine du magazine, elle aurait touché 325 millions de dollars au cours de sa carrière, dont seuls 38,8 (à peu près 12%) sur les courts, le reste étant le fruit de ses contrats publicitaires.

D’ailleurs, sans le gênant incident lié au mélodium, qui a abouti en 2016 à sa suspension, les gains de celle qui a éclipsé à deux reprises ses adversaires à Rolland Garros (en 2012, puis en 2014) auraient été encore plus importants, indique Forbes Russia.

Alexander Ovechkin Getty Images Getty Images

Celui qui figure en deuxième position n’est, lui non plus, pas un inconnu à l’étranger. Il s’agit du joueur de hockey Alexander Ovechkin (136,9 millions de dollars), qui joue pour le club Capitals de Washington. En 2008, rappelle le magazine, il a été le premier représentant de cette discipline sportive à signer un contrat pour plus de 100 millions de dollars : le club lui a proposé la bagatelle de 124 millions de dollars pour un contrat de 13 ans. Et s’il a cédé ses positions par rapport aux revenus qu’il touchait au début des années 2010, il reste le joueur de hockey le mieux payé pour la publicité, qui lui apporte la modique somme de 5 millions de dollars par an.

Son « collègue » Evgeni Malkin, jouant pour le club Penguins de Pittsburgh, arrive troisième avec 94,6 millions de dollars touchés sur dix ans.

Viennent ensuite Timofey Mozgov (basket-ball), Ilia Kovaltchouk (hockey), Pavel Datsiouk (hockey), Alexander Radulov (hockey), Yuri Zhirkov (football), Sergei Bobrovsky (hockey) et Andrey Arshavin (football).

