Le prix approximatif de la berline russe Aurus Senat annoncé

Le ministère russe de l’Industrie et du Commerce a livré ses pronostics quant au prix de la berline Aurus Senat, ce véhicule de classe premium.

Le prix approximatif sera donc de 18 millions de roubles, soit quelque 252 000 euros.

Comme l'a précisé le ministre Denis Mantourov, cité par Reuters, le prix définitif sera annoncé lors de l'inauguration du showroom et le premier pourrait ouvrir ses portes dès août prochain à Moscou.

Au cours de l’année 2019, entre 5 et 6 berlines Aurus seront proposées aux clients, alors que le nombre de précommandes s’élevait déjà à 200 en décembre dernier.

Développée dans le cadre du projet Kortezh, la marque Aurus offre une gamme de véhicules destinés aux hommes d’État et autres importantes personnalités est d’ores et déjà disponible en versions berline et limousine. Un tout-terrain et un minivan doivent également voir le jour.

