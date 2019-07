Genève et Moscou s’accordent sur un accroissement de leurs liaisons aériennes

Le nombre autorisé de liaisons aériennes hebdomadaires entre Moscou et Genève sera prochainement accru, se sont accordées les autorités compétentes de Russie et de Suisse, rapportent les médias nationaux, informés par le service de presse du ministère russe des Transports.

« À Moscou se sont achevées avec succès les consultations aériennes de Russie et de Suisse, et ont été atteints des accords quant à l’accroissement bilatéral des droits commerciaux pour la réalisation de vols. De 14 à 21 par semaine pour la liaison Moscou – Genève au bénéfice d’Aeroflot, plus sept vols supplémentaires pour le deuxième transporteur désigné », a ainsi communiqué l’institution.

Jusqu’à présent, les vols entre les deux pays sont en effet effectués par seulement deux compagnies, le n°1 russe Aeroflot ainsi que Swiss Air.

Dans cet autre article, nous vous expliquons comment la compagnie aérienne soviétique Aeroflot est devenue la plus grande du monde.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.