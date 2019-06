Les faramineux prix de location résidentielle dans le vertigineux quartier d’affaires Moscow-City

Le coût moyen d’une location d’appartement au sein du moderne quartier d’affaires Moscow-City, où se dressent de vertigineux gratte-ciels, s’élève à 400 000 roubles mensuels, soit 5 582 euros, rapporte le journal RBC, s’appuyant sur une étude de la société de conseil Savills.

À noter toutefois que les prix varient de 180 000 roubles (2 515 euros) à 1,6 millions de roubles (22 329 euros) par mois, tout en sachant que les locations à plus de 700 000 roubles (9 769 euros) représentent 10% des offres actuelles.

En ce moment, 100 logements y sont ainsi proposés à la location, et les superficies les plus communes oscillent entre 80 et 120 mètres carrés (34% des annonces). Il est cependant également possible d’y trouver des appartements s’étalant sur 200-240 m² (17% de l’offre).

Il est en outre intéressant de constater qu’en 2018, un tiers des ventes de biens immobiliers de classe élite dans la capitale russe concernaient des appartements dans les tours de Moscow-City (361 logements sur un total de 1 100).

