L’Algérie, indétrônable premier importateur des couverts de table Made in Russia

En 2018, les exportations de couverts de table métalliques ont rapporté à la Russie pas moins de 50,1 milliards de roubles (693,4 millions d’euros), soit 6,2 fois plus qu’en 2013, rapporte le site d’information Lenta.ru, s’appuyant sur une étude du centre FinExpertiza. Or, représentant 74% de ces transactions, l’Algérie s’impose, de loin, comme le premier importateur de cette marchandise.

À noter que, malgré les sanctions occidentales, le montant des exportations russes de métaux et d’articles métalliques a plus que doublé entre 2014 et 2018, passant de 1 300 milliards de roubles à 2 800 milliards (18 milliards – 38,75 milliards d’euros).

