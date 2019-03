Le russe Aeroflot proposera des tarifs sans bagage pour plusieurs destinations européennes

Russia Beyond

À partir du mois d’avril, la plus importante compagnie aérienne de Russie proposera des tarifs sans bagage pour des vols à destination de villes allemandes et italiennes. Comme l’explique la société, une telle mesure permettra de réduire de 30% le prix des billets en classe économique.

« L’objectif principal est de rendre les prix minimaux encore plus bas et d’élargir la ligne du produit offert », indique le communiqué de la compagnie, relayant les propos de son directeur en charge du commerce et des finances.

Ce tarif concernera les vols à destination et en provenance de Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Munich, Hambourg, Stuttgart, Hanovre, Dresde ainsi que Rome, Milan, Venise, Bologne, Naples et Vérone.

Peut-être avez-vous déjà été témoin du phénomène des Russes applaudissant en avion. Nous vous en expliquons les raisons dans cet autre article.

