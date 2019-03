Les nouveaux wagons-couchettes russes sur les rails dès mars

Bonne nouvelle pour les passionnés de plazkarts russes – les wagons-couchettes de nouveau type sillonneront le pays dès le mois de mars 2019 - la compagnie des Chemins de fer russes (RZD) a déjà annoncé l’ouverture des ventes des billets.

Lire aussi : La Compagnie des chemins de fer de Russie s’apprête à passer une commande record de wagons

Les premiers wagons modernisés seront inclus à la composition de trains reliant Rostov-sur-le-Don et Anapa à Moscou.

Comme l’explique la RZD, la modernisation des wagons-couchettes ne se répercutera pas sur les prix.

Pour rappel, c’est en novembre dernier que la compagnie a dévoilé le prototype de ces nouveaux modèles.

Sputnik Sputnik

Le but des concepteurs est de garantir le confort des passagers et organiser leur espace personnel par le biais de parois et de rideaux. Chaque emplacement est en outre doté d’un éclairage individuel, de prises et de ports USB. Les toilettes sont quant à elles équipées d’une douche hygiénique, d’une table à langer, de séchoir à mains, etc.

Sputnik Sputnik

Amateurs de trains russes ? Voici cinq lieux incontournables du pays qu’il vous faut à tout prix visiter !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.