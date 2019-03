Travail ou ménage: quel est le taux d’emploi des femmes en Russie?

Russia Beyond

Près de 79 millions de femmes vivent en Russie, dont 63,3% sont actives, rapportent ce mercredi les médias locaux se référant aux données du ministère fédéral du Travail.

« En Russie vivent 78,8 millions de femmes, soit plus de la moitié de la population. Le taux de leur activité est assez élevé - plus de 63,3% », citent-ils la déclaration du vice-ministre Alexeï Vovtchenko faite à New York lors de la 63e session de la Commission des Nations unies sur la condition de la femme.

À titre de comparaison, ce taux était en France de 66,7% en 2017 selon Eurostat, et de 48,5% dans le monde en 2018 d’après l’Organisation mondiale du Travail.

Le responsable russe a en outre fait remarquer que tout en étant orientées sur leur carrière et leur emploi à plein temps, elles ne renoncent pas pour autant à la famille et aux enfants.

Selon lui, la priorité imminente du ministère est de créer les conditions permettant aux femmes de mettre en place leurs compétences par le biais d’une combinaison optimale de leur vie familiale et de leur activité personnelle.

