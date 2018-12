La date de sortie du tout-terrain Aurus Komendant annoncée par le gouvernement russe

La production du tout-terrain Aurus Komendant, dans le cadre du projet Kortezh, devrait débuter fin 2020-début 2021, rapporte l’agence de presse TASS, après s’être entretenu avec Denis Mantourov, ministre russe de l’Industrie et du Commerce.

« Actuellement, les spécialistes de Institut national d’étude des automobiles et des moteurs NAMI œuvrent à la création de prototypes du tout-terrain, qui sera commercialisé sous la marque Aurus Komendant. Les premiers prototypes apparaîtront dès le début 2019 », a précisé ce dernier.

Pour rappel, le projet Kortezh se consacre à la conception de véhicules premiums destinés au transport des dirigeants, et notamment au renouvellement de la flotte présidentielle russe. La marque s’est toutefois ouverte au grand public et les particuliers ont ainsi d’ores et déjà pu procéder à la précommande des deux premiers modèles de la gamme, la limousine et la berline Aurus Senat.

À terme, le projet devrait également comprendre notamment un minivan baptisé Aurus Arsenal et une moto électrique répondant au doux nom de Izh.

