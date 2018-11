Louis Vuitton lancera fin novembre sa boutique en ligne pour la Russie

La maison Louis Vuitton inaugurera très prochainement sa boutique en ligne pour le marché russe, informe le site FashionNetwork.com. Si la date évoquée du lancement est celle du 28 novembre, il s’agit d’une nouvelle réjouissante pour les adeptes locaux de cette marque française de luxe bénéficiant d’une considérable popularité dans le pays.

En effet, jusqu’à présent en Russie, les commandes ne peuvent être effectuées que par téléphone, au numéro indiqué sur le catalogue en ligne.

Cette ouverture s’inscrit par ailleurs dans la stratégie de l’entreprise de se conformer à l’essor du commerce en ligne. Ainsi, si auparavant Louis Vuitton disposait, pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, d’un site d’achat internet en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni, en avril la maison en a inauguré une nouvelle vague pour les marchés du Benelux, de la Finlande, de l’Autriche et de l’Irlande.

À noter que la livraison des articles s’effectuera, gratuitement, sur l’ensemble du territoire de la fédération, à l’exception de la Crimée.

