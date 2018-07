La matriochka, égérie d’une nouvelle collection signée Dolce&Gabbana

Si, pour une raison ou une autre, vous avez toujours rêvé d’arborer une matriochka (poupées gigognes russes), nous avons pour vous une excellente nouvelle : c’est à présent possible !

TSUM TSUM

Dolce&Gabbana, luxueuse maison de mode italienne, a en effet présenté une collection capsule de chaussures et d’accessoires dédiés à la Russie, baptisée « Matriochka ».

TSUM TSUM

Lire aussi : La matriochka, ambassadrice intemporelle de la Russie

La matriochka en tant que femme

« La figure et la personnalité féminine sont des parts inhérentes de chaque collection réalisée par notre maison de mode, explique le communiqué de presse. Domenico Dolce et Stefano Gabbana, inspirés par la matriochka en tant qu’une des plus iconiques images de la femme, présentent une collection très spéciale, créée exclusivement pour les boutiques russes de D&G ».

TSUM TSUM

La collection inclut deux modèles de chaussures noires, dont le talon a l’allure de matriochka (en cuir verni et daim), et un sac en forme de cœur sur lequel figurent la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux de Moscou et des poupées gigognes.

TSUM TSUM

Pour faire l’acquisition de ces merveilles, il vous faudra cependant débourser la rondelette somme de 138 000 roubles (1 892 euros) pour les chaussures et de 391 000 roubles (5 361 euros) pour le sac. Toujours intéressé ?

Vous souhaitez ramener un souvenir de Russie mais à un prix plus raisonnable ? Voici notre guide ultime de l’artisanat russe, comprenant une multitude d’idées !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.