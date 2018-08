La Russie lève le voile sur sa limousine Aurus au Salon automobile de Moscou

Alors que le Salon automobile de Moscou bat son plein, s’est tenue hier la présentation au grand public de la limousine et de la berline Senat, de marque Aurus, conçues dans le cadre du projet Kortezh (Cortège), destiné à développer une gamme de véhicules pour le transport des hauts dirigeants, rapporte la chaîne de télévision NTV.

Lire aussi : Que trouve-t-on dans le garage du président russe?

La commercialisation de ces automobiles est prévue pour l’année prochaine, tout d’abord sur le marché européen, puis en Asie et au Moyen-Orient. À titre d’information, le prix unitaire d’une telle limousine sera d’au moins 10 millions de roubles (125 600 euros), a indiqué Denis Mantourov, ministre russe de l’Industrie et du Commerce. Un prix qui ne semble pas avoir rebuté la clientèle, puisque selon lui plus d’une centaine de commandes ont d’ores et déjà été passées.

Au-delà de ces deux véhicules, la gamme Aurus comprend un mini-van, une moto et un 4x4, qui devraient être présentés en 2019. À noter que c’est dans une limousine de ce type que Vladimir Poutine s’est rendu en mai dernier à la cérémonie d’investiture suite à sa réélection.

Dans cette autre publication, découvrez les voitures des dirigeants russes et soviétiques, de Nicolas II à Poutine.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.