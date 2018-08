La Mongolie, nouveau marché d’exportation pour la production russe de Renault

Le constructeur automobile français Renault a entamé l’exportation vers la Mongolie de véhicules produits à Moscou ainsi qu’au sein de son usine AvtoVAZ de Toliatti, rapporte le journal Rossiskaya Gazeta. Les modèles concernés sont les Renault Sandero Stepway, Logan, Duster et Kaptur, ces trois derniers ayant été dévoilés sur le marché mongol début juin, dans le cadre du salon automobile d’Oulan-Bator.

Le partenaire de l’entreprise dans ce pays d’Asie est par ailleurs Monnis Motors, holding fondée en 1998 et comptant parmi ses actionnaires le concessionnaire Nissan de la capitale mongole.

À noter qu’à l’issue du premier semestre 2018, Renault Russie a procédé à l’exportation de plus de 7 000 voitures de fabrication russe. La société a également livré à l’étranger pour un total de 55 millions d’euros de composants mécaniques, soit 57% de plus qu’au cours des six premiers mois de 2017.

