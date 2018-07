Hausse des recettes de Renault au sein d’AvtoVAZ au terme de ce premier semestre 2018

Le groupe français Renault a vu ses recettes issues de sa participation au sein d’AvtoVAZ, constructeur russe dont il est l’actionnaire majoritaire, augmenter de 14,4% au premier semestre 2018 par rapport à cette même période l’année dernière, rapporte l’agence de presse Rossia Segodnia, se référant à un rapport émis par la compagnie. Il atteint ainsi 1,477 milliard d’euros.

En Russie, le volume des ventes de véhicules assemblés par Renault durant les six premiers mois de l’année en cours se porte à 240 728 unités, ce qui lui permet d’occuper 28,3% du marché national, soit 0,4% de plus que l’année dernière. Par ailleurs, le nombre de Lada (marque commercialisée par AvtoVAZ) vendues à l’international ce semestre s’établit à 186 526, soit 24% de plus qu’en 2017.

« Au premier semestre, le marché russe a crû de 18,2%. La Russie reste pour le groupe Renault le deuxième plus grand marché. Le groupe y a accru ses ventes de 19,7% et huit de ses modèles ont fait leur entrée dans le top-15 des véhicules légers », a fait savoir la compagnie.

Il y a quelques jours, nous vous annoncions la production du 400 000e Duster assemblé à Moscou par Renault. Retrouvez cette nouvelle en suivant ce lien.

