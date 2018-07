Renault célèbre son 400.000ème Duster produit à Moscou

Des chaînes de production de l’usine moscovite du groupe français est sorti le 400 000ème tout-terrain Renault Duster, a annoncé la compagnie cette semaine sur son site.

Produit depuis 2011 en Russie, ce modèle s’est aussitôt acclimaté au marché local, puisqu’en 2012, un an après y avoir fait ses premiers pas, il apparaissait comme le véhicule tout-terrain le plus vendu à cette époque, et est resté indétrônable pendant 4 années. Au total, 360 000 exemplaires ont été écoulés dans le pays et au cours des 6 derniers mois les automobilistes russes en ont acquis 21 290.

Selon le constructeur français, il s’agit là de l’un des moteurs du développement des projets d’exportation de Renault Russie. Par exemple, en 2017, plus de 3 600 exemplaires produits sur le territoire russe ont été acheminés vers les pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe.

Dans cette autre publication, découvrez différents tout-terrain de fabrication russe que rien ne peut arrêter.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.