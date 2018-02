Renault, grande vedette européenne auprès des automobilistes russes en 2017

L’agence d’analyse Avtostat a récemment établi le classement des voitures européennes les plus vendues en Russie au cours de l’année 2017. Si la première place est occupée par la Volkswagen Polo (48 595 ventes), il en ressort que le Renault Duster (43 828) et le Renault Kaptur (30 966) montent respectivement sur la deuxième et la troisième marches du podium.

Les 4ème et 5ème places reviennent également à deux modèles du constructeur français : la Renault Logan (30 640) et la Renault Sandero (30 210). Suivent ensuite la Skoda Rapid (29 445), la Volkswagen Tiguan (27 666), la Skoda Octavia (22 648), la BMW X5 (6 720) et la Mercedes-Benz GLC (6 650).

Au total, au cours de l’année passée, 403 200 nouvelles voitures de marques européennes ont trouvé acquéreur en Russie, ce qui représente une hausse de 11,7% par rapport à 2016. Les automobiles européennes se partagent donc actuellement plus d’un quart du marché russe.

Le Renault Duster a connu un si grand succès en Russie que même l’armée a décidé de faire développer deux versions adaptées à ses besoins, des véhicules étonnants à découvrir ici !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.