3ème Conférence annuelle: «Secteur agricole: bilan 2017 et perspectives du partenariat franco-russe»

La Chambre de commerce et d’industrie franco-russe organise, avec le soutien de l’Ambassade de France en Russie et de Business France, la 3e table ronde des experts français et russes du complexe agro-industriel : « Secteur agricole: bilan 2017 et perspectives du partenariat franco-russe ».

Service de presse Service de presse

La conférence comportera deux sessions :

- Agriculture et industrie alimentaire

- Vini et viticulture

Au programme: quelques exemples de localisation réussie en Russie, les particularités de l’importation d’équipements, l’actualité juridique du secteur, les vecteurs d’avenir pour l’investissement, et bien d’autres choses.

09.00 – 09.30 – Accueil

09.30 – 09.45 – Ouverture de la table-ronde

09.45 - 11.45 – Première session « Industrie agroalimentaire : quel potentiel pour les projets franco-russes ? »

11.45 – 12.00 – Pause-café

12.00 - 13.45 – Deuxième session « Viticulture et industrie vinicole : les nouveaux formats de la coopération franco-russe »

13.45 – 14.00 – Conclusion

14.00 – 15.00 – Cocktail et dégustation de produits

Modérateurs :

Igor ABAKOUMOV, Directeur général, groupe de médias « Krestianskie vedomosti »

Natalia CHTYKALO, Chef du pôle Agrotech, Business France

Oleg BOUDAEV, Conseiller en export – Vins et spiritueux, vitiviniculture, Business France

Lidia SOUTORMINA, Directrice adjointe des événements, CCI France Russie

Intervenants :

Andreï RASINE, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation de la Région de Moscou

Nicolas LESYK, Directeur général, Clextral Russie

Nicolas RAIMBAULT, Directeur général, KUHN VOSTOK

Vincent LAULHÈRE, Directeur général, Transfaire Russie

Wielfried HAUWEL, Directeur, Barry Callebaut

Sergo Torgomi STEPANIAN, Directeur général, UK ARSIB AGRO

Andreï KOUSPITS, co-propriètaire, LEBONGOUT

Sébastien TREMBLAIS, Directeur Général, BERTHOUD

Leonid POPOVITCH, Président, Union russe des vini- et viticulteurs

Pavel TITOV, Directeur général, Abrau Durso

Alexeï SKVORTSOV, Gérant, Société du Château d’Avize

Arthur SARKISUAN, Expert en vins

Adresse : Ambassade de France en Russie : 45 rue Yakimanka, Moscou

Pour plus d’informations, veuillez suivre le lien.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.