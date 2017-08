Belgique-Luxembourg: la CCBLR visite la zone économique spéciale Moskva

Une délégation de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise (CCBLR) en Russie, composée d'un certain nombre d'hommes d'affaires, a visité la nouvelle zone économique spéciale Moskva à Zelenograd (quartier de Moscou excentré situé à 37 km au nord de la capitale).

La visite visait à renforcer le réseau de coopération commerciale et de communication à court et long terme, à accroître l'expertise au niveau international et à améliorer la coopération commerciale avec les membres et les investisseurs membres de la CCBLR à Moscou.

La délégation était dirigée par Oleg Prozorov, directeur général de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise à Moscou en présence d'Evie Ruymbeke, conseiller commercial et économique de l'ambassade de Belgique en Russie et de fonctionnaires de l'ambassade.

La délégation s’est familiarisée avec le concept des différents projets. La tournée comprenait une visite sur le terrain de l'entreprise de pointe Mikron (AFK Sistema), de l'usine Angstrem-T et du nouveau siège de la zone économique spéciale.

La délégation s'est également familiarisée avec la liste des exonérations fiscales et des avantages d'investissement visant à attirer et à encourager les entreprises.

Ses membres ont en outre examiné les avantages de la zone et les opportunités d'investissements disponibles, qui visent à drainer des investissements, à attirer des entreprises et des industries afin de contribuer à la croissance de cet attrayant quartier de la ville de Moscou et à créer des emplois.